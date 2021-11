Filipe Cândido não altera fórmula

Como se costuma dizer, ‘em equipa que ganha, não se mexe’. O Belenenses SAD conquistou a primeira vitória no campeonato frente ao Santa Clara e, com Safira totalmente apto – saiu com tonturas frente aos açorianos, mas trabalhou sem limitações –, é provável que Filipe Cândido apresente amanhã o mesmo onze em casa do Portimonense.





Se assim acontecer, será a primeira vez que os azuis repetem uma equipa titular esta época, ao 13º jogo. De fora continuam os extremos Francisco Teixeira e Rafael Camacho, ambos lesionados.