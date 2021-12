Filipe Cândido: «O que fizemos dá-nos força»

Filipe Cândido lamentou a falta de concentração no arranque e deu corpo "à coragem que o Belenenses SAD demonstrou na reação". "Queríamos jogar com a intranquilidade do Sp. Braga, face ao resultado anterior, mas não estivemos em campo quando teríamos de estar e acabámos por ser penalizados. Mesmo assim, só com uma semana de trabalho, mantivemo-nos dentro do jogo e o que fizemos dá-nos força para o futuro", justificou o técnico.