Filipe Cândido: «Queremos vencer e inverter esta tendência de resultados negativos»

O Belenenses SAD defronta amanhã, a partir das 20h30, o Arouca, em partida referente à 17ª jornada da Liga Bwin. Filipe Cândido esteve à conversa com os jornalistas e lançou o encontro.Os azuis ocupam o último lugar do campeonato e estão num ciclo de cinco derrotas consecutivas, no entanto têm pela frente o Arouca que vem de uma derrota com o Sp. Braga, por 6-0, e está a viver um período negativo."Não penso que que haja adversários ideais e tendo em conta o que o que tem vindo a acontecer à nossa equipa e, eventualmente, também ao adversário, nós temos tido sempre uma lógica de encarar cada jogo para ir à procura de o vencer. Amanhã, acima de tudo, será esse o nosso pensamento", sublinhou o técnico, de 42 anos. Apesar da fase menos positiva, Filipe Cândido mantém-se otimista em relação ao futuro. "Independentemente daquilo que está para trás, nós queremos é que o futuro seja melhor do que aquilo que tem sido. Temos trabalhado muito para tentar inverter esta tendência", garantiu o líder dos azuis, deixando claro a forma como quer que a equipa entre em campo: "Queremos entrar Fortes no jogo, sabendo que temos 90 minutos para vencer. Temos de tentar estar sempre muito equilibrados em função também daquilo que são as forças do Arouca e portanto vamos procurar ser mais fortes do que eles e conseguir a vitória que tanto que tanto desejamos para inverter esta tendência de de resultados que nos tem acontecido."Sobre a equipa de Armando Evangelista, o treinador do Belenenses SAD demonstra ter conhecimento do que pode surgir do outro lado. "Nós olhamos para esta equipa não só por aquilo que foram os acontecimentos mais recentes, os últimos quatro jogos, mas olhamos para o percurso que têm apresentado. É uma equipa que, eventualmente, tem qualidade para estar até com mais alguns pontos do que aqueles que têm, portanto nós esperamos um jogo extremamente difícil", atirou Filipe Cândido.Certo é que Carraça, defesa emprestado pelo FC Porto, é carta fora do baralho, uma vez que viu o quinto amarelo e terá de cumprir um jogo de castigo. "Não jogará o carraça, jogará outro outro jogador que tenho a certeza que vai desempenhar muito bem a sua função. Acreditamos em todos os atletas, que nos permitem também, dentro da nossa equipa, ter alguma polivalência, tentando manter, em termos coletivos, o rendimento que nós queremos que a equipa apresente", referiu o técnico.Os azuis do Jamor vão entrar num ciclo de três jogos num curto espaço de tempo, jogando com o Arouca amanhã, com o Famalicão na quinta-feira e no domingo com o FC Porto. Apesar disso, Filipe Cândido não tem dúvidas de que a equipa vai dar uma resposta positiva ao eventual cansaço acumulado."Tentamos canalizar todas as energias para o próximo jogo e é isso que vamos fazer amanhã porque sabemos que, naturalmente, iremos encarar sempre o encontro seguinte melhor se formos vencendo e soamando pontos, o traria um pouco mais de confiança à equipa. Portanto, teremos que saber gerir muito bem aquilo que é o espaço de recuperação de um jogo para outro", explicou o treinador que não esqueceu as dificuldades que o clube passou devido ao surto de Covid-19: "Agora há muitas equipas que estão a passar pela mesma situação e que se calhar agora estão a entender a dor que nós fomos sentido".