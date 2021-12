Filipe Cândido: «Vamos um pouco 'às escuras'...»

Filipe Cândido acredita que o Belenenses SAD vai dar uma boa resposta frente ao Famalicão, depois da eliminação nos oitavos-de-final da Taça de Portugal aos pés do Rio Ave, nos penáltis."Sentimos essa derrota porque não era o que queríamos, mas a equipa tem de estar otimista e sempre animada, independentemente do que vai acontecer. Esse é o espírito que queremos passar. Pela densidade de jogos nem temos muito tempo para pensar e o melhor até é mesmo jogar o mais depressa possível", afirmou o treinador dos azuis, que revelou ter sentido algumas dificuldades na preparação do jogo."Temos conhecimento do que vinha a ser feito com o antigo treinador, pois o novo fez apenas um jogo e foi para a Taça de Portugal. Procurámos padrões nesse jogo, sabendo que só tinham dois treinos. Não sabemos quem são os jogadores infetados e, nesse sentido, vamos um pouco às escuras sobre aquilo que o adversário pode apresentar. Mais importante é a nossa equipa e o facto de podermos estar a trabalhar com regularidade há bastantes dias. Estamos com muita vontade de jogar e de pontuar", afirmou Filipe Cândido."Na minha cabeça só estão factos. Queremos, naturalmente, produzir ofensivamente para marcar golos e vencer. Mas nos jogos que contam, na minha cabeça, tivemos um em casa. Para mim, o jogo com o Benfica não contou e o do Estoril também não, porque não devia ter sido realizado. Por isso, contabilizamos um jogo em casa e sete fora. Nesses fizemos cinco golos num e um noutro, o que mostra que em muitos momentos a equipa responde de forma positiva. Vamos crescer nos números e nas opções, pois há jogadores que estão a voltar agora.""O novo treinador mudou algumas dinâmicas na construção do jogo. Em termos de organização defensiva sabemos que espaços o treinador quer proteger. O facto de o Portimonense ter ficado reduzido a dez no jogo com o Famalicão, por exemplo, fez com que só tivéssemos praticamente uma parte para analisar.""A minha única preocupação tem sido recuperar os jogadores desportivamente para que alguns estejam cada vez mais capazes. As conversas diárias que mantenho com o presidente vão mais nesse sentido do que no de reforçar a equipa. Queremos, sim, reforçar as ideias, os comportamentos e os princípios que quero ver de forma mais vincada. Não pensamos em saídas ou entradas neste momento.""Preparado para perder Tomás Ribeiro? Sim, até porque a minha lógica como treinador vai no sentido de desenvolver o potencial dos jogadores. O treinador tem de ser facilitador do caminho dos jogadores. É com muita felicidade que vejo que eles estão a ser cobiçados, pois é sinal de que estamos a desenvolver o nosso trabalho de forma correta. Se o Tomás for para melhor, e se for bom para todos, não vejo que seja um prejuízo. Mas acreditamos que pode ficar connosco, o que será bom para nós, pois pode ajudar-nos. Mas fico feliz quando um jogador vai para melhor."