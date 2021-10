Filipe Cândido: «Vitórias são todas importantes, esta foi a primeira e foi muito merecida»

Depois de nove jornadas sem conhecer o sabor do triunfo, o Belenenses SAD quebrou este domingo o jejum, ao derrotar o Santa Clara em casa por 2-1. Um resultado que para o técnico Filipe Cândido é merecido por parte dos seus pupilos, especialmente pela forma como se bateram para reverter a atual situação do emblema azul.





"As vitórias são todas importantes. Esta foi a primeira e penso que foi muito merecida, em função do que tem sido o trabalho destes jogadores desde o início da época. A mensagem que tenho tentado passar é que têm sempre de acreditar e trabalhar no limite. Acreditámos até ao fim, naturalmente com alguma felicidade, ainda que com mérito. Feliz por os resultados estarem a acontecer, mas tenho a noção de que temos muito trabalho pela frente para que a equipa comece a ter cada vez mais comportamentos que queremos ver e que os jogadores sintam mais capacidade para ter bola e controlar os espaços", começou por referir."Os rapazes têm sido incríveis na forma como têm procurado o que queremos passar. Vamos tentar procurar uma dinâmica positiva e uma equipa que seja solidária, que tente desfrutar dos momentos com bola e procurar dar consistência defensiva. O relvado fica espetacular para o Belenenses SAD, mas também para os adversários que aí vêm. Para nós, sem dúvida que é um acrescento à qualidade que queremos ver nos nossos jogos. Quando temos bola, facilita. São condições ótimas para desenvolver um bom trabalho aqui com a equipa".Filipe Cândido enalteceu ainda o papel do autor do golo da vitória. "O Pedro [Nuno], pelo trajeto dele nos últimos tempos, e em função do que foi apresentando nestes oito treinos juntos, está à procura do seu melhor. É muito merecido, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, e só lhe vai dar mais alento e acreditar que no futuro as coisas serão melhores. É um jogador importante e acredito que nos possa ajudar bastante. O homem do jogo foi a equipa, pela forma como acreditaram sempre até ao fim.""Defrontámos uma equipa com muita qualidade no momento em que tem bola. Eventualmente, tiveram mais bola, não sei se tiveram mais ocasiões, mas a minha equipa foi estóica a fechar espaços e procurámos defender o melhor possível. Tivemos a sorte necessária, que em alguns momentos também é precisa", concluiu.