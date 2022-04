Fôlego para o sprint final

O Belenenses SAD continua na fuga à despromoção e, se há dois meses a situação estava mais crítica, neste momento escapar ao abismo já não parece uma miragem. Dos 25 pontos que os azuis do Jamor já conquistaram nesta edição da Liga, dez foram somados nos últimos sete jogos, nos quais só perder com o Benfica.Até ao final da época, a equipa de Franclim Carvalho defronta o Sp. Braga, o Famalicão e, na última jornada, o também aflito Arouca. O calendário não é fácil, porém o cenário de missão impossível não entra no balneário do Belenenses SAD. Sem descanso, após o empate com o Estoril (2-2), Franclim Carvalho, sabe, procurou motivar os jogadores e afastar a ideia de que é impossível derrotar o Sp. Braga e que o que interessa apenas é concentrar energias nos dois derradeiros jogos. Para o técnico, de 35 anos, o foco está em ganhar já o próximo desafio no Jamor.