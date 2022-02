Franclim Carvalho: «A malta diz que sou um bocado 'chupa limão'»

Franclim Carvalho, treinador do Belenenses SAD, alcançou a primeira vitória à frente dos azuis e abordou as incidências do encontro ante o V. Guimarães (1-0) "Na primeira parte, o adversário esteve nos primeiros minutos com bola e nós com alguma dificuldade, depois conseguimos ter bola, mas faltou-nos agressividade ofensiva e disse isso mesmo ao intervalo. Fizemos o golo e ficámos a ganhar, o que não nos tem acontecido muito, e por isso não nos expusemos tanto. É o terceiro jogo em que não sofremos golos, são esses dados positivos que retemos, mas há coisas para melhor e de que gostei muito pouco. Gostava que o ponto de viragem tivesse sido quando cheguei, mas não podemos esconder que também defrontámos nesse período o Sporting e o FC Porto, os dois primeiros classificados... estivemos em inferioridade numérica e na Madeira em superioridade e depois em igualdade, com 10 para 10. Não me estou a esconder com nada, são só factos", frisou o técnico do Belenenses SAD, assumindo que trabalhar com um triunfo é mais salutar."Obviamente que trabalhar sobre vitórias é melhor, mas já disse à rapaziada que na terça-feira há folga, mas depois há um jogo muito difícil para preparar. Acho que o jogador não pensa muito nisso, mas eles sentiram a importância do jogo, souberam geri-lo na parte final. Tivemos uma ocasião em que a bola bateu nas pernas do adversário e não entrou, eles depois tiveram uma ocasião desse tipo e depois conseguimos controlar a largura do adversário", adiantou."Tivemos uma semana difícil psicologicamente, os jogadores acusaram um pouco o último jogo, depois há um sentimento de impotência quando jogamos em inferioridade e eles sentiram isso. Ainda assim a preparação foi a mesma dos outros jogos, queremos que os jogadores mantenham um tipo de comportamento mental. A vitória sabe melhor do que o resultado anterior, a malta diz que sou um bocado 'chupa limão', porque me passa rápido... os jogadores têm folga, nós não.""O Baraye satisfez-nos muito e dá-nos coisas diferentes, como puderam perceber. Está com ganas, alegre, os colegas acolheram-no bem, ele integrou-se bem e vai ser mais um para ajudar".