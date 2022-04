Franclim Carvalho: «Assino por baixo se fizermos menos golos do que pontos»

O Belenenses SAD tem um duelo marcado com o Portimoense. Os azuis estão numa aflita fuga aos últimos lugares da classificação e defrontam um adversário que está a atravessar um período de maus resultados."O Portimonense é tão importante quanto foi o Santa Clara, o Boavista ou o Tondela. Não nos adianta estar sempre a adiar a vitória porque precisamos de ganhar jogos para atingir o nosso objetivo. Sabemos os pontos que precisamos de fazer, portanto amanhã é mais uma oportunidade para somar três pontos. Do outro lado estará uma equipa que não ganha há muito tempo, mas que também não tem perdido assim tantas vezes", sublinhou o treinador Franclim Carvalho.Os azuis do Jamor são o pior ataque da competição e conseguem ter o peculiar registo de mais pontos do que golos marcados. Ainda assim, estes são números que não assustam o técnico. "Assino por baixo se fizermos menos golos do que pontos. Precisamos de marcar para ganhar jogos e fazer os pontos que queremos. No entanto, se ganhar todos os jogos por 1-0, vou sempre somar três pontos e cumprir o objetivo. Nos últimos três jogos fizemos um golo, mas também fizemos três pontos. Há sempre um lado bom e um lado menos bom. Porém, eu tenho a certeza que vamos acabar por marcar porque temos tido oportunidades para tal", afirma o treinador.O boletim clínico do Belenenses SAD sofreu alterações nas últimas horas e surpreendeu, inclusive, Franclim Carvalho. "O Cafú Phete e o Nilton Varela estão de regresso, o Chico está de fora [sentiu um desconforto muscular na coxa direita]. O Cafú tem integrado os treinos e teve um recuperação surpreendentemente positiva. O Cafú é uma das hipóteses, tal como é o Chima Akas e o Danny Henriques. Um deles vai ficar de fora, vamos ver se sobra para o Cafú ou não", referiu o técnico, de 35 anos.