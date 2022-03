Franclim Carvalho: «Boa resposta mental»

Franclim Carvalho, técnico do Belenenses, gostou de algumas nuances da equipa, mas não do resultado em Tondela (1-1)."A justiça são os golos marcados e sofridos que a ditam. Nunca vamos satisfeitos com um empate ou uma derrota. Relativamente à postura, estou muito satisfeito com algumas coisas e não com outras. Foi importante a resposta que demos ao golo sofrido. Na segunda parte respondemos bem para o momento em que estamos. Demos uma boa resposta mental que me deixou muito satisfeito", frisou.