Franclim Carvalho: «Cada jornada que passa aumenta a urgência de somar pontos»

O Belenenses SAD recebe amanhã o V. Guimarães, a partir das 18 horas. Franclim Carvalho, treinador dos azuis, esteve à conversa com os jornalistas e lançou a partida."Vamos defrontar um adversário difícil que, apesar das ausências, é uma equipa muito forte. Sabemos que têm soluções suficientes para suprir estas baixas e este é um jogo importante para nós, como era o do Moreirense, mas estamos estamos confiantes e queremos pontuar, obviamente", frisou Franclim Carvalho.Os azuis do Jamor vêm de uma derrota por 4-1 frente ao Moreirense e, para o técnico de 34 anos esta foi uma semana de trabalho bastante difícil. "Foi uma semana difícil face ao resultado e demorei a digerir a derrota", confessa o treinador, explicando que o grupo começa a sentir a necessidade de pontuar: "sentimos que cada jornada que passa aumenta a urgência de somar pontos, por isso esta semana foi tão difícil, derivado do aspecto psicológico e não na questão do trabalho, porque eles trabalharam muito bem como têm trabalhado nas outras", garantiu o líder dos azuis.Nos últimos seis encontros, os azuis tiveram expulsões em quatro deles. Confrontado com este facto, Franclim Carvalho assumiu que é algo que está a atrapalhar o trabalho do plantel: "Está está a complicar muito o nosso trabalho diário e o processo., uma vez que não estamos com capacidade para encarar o adversário com menos um jogador."O Belenenses SAD contratou Baraye e Licá, que já estão disponíveis para ir a jogo frente aos vimaranenses e Franclim Carvalho mostra-se contente com o que já viu dos atletas. "Tiveram uma integração muito boa, são duas pessoas alegres e bem dispostas, que trabalham muito bem e que estão com ganas de voltar jogar", confessou o treinador.Na última semana, o Belenenses SAD enfrentou o chumbo das incrições de Kelvin e Aja, por parte da Liga. Sem esconder o jogo, o técnico revela que continuam "no mercado para contratar um defesa-central".