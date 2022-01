Franclim Carvalho confirmado no Belenenses SAD até 22/23

Franclim Carvalho vai comandar o Belenenses SAD no resto da época. Rui Pedro Soares, presidente do Conselho de Administração do clube, confirmou este sábado a permanência do técnico, que assinou contrato com os azuis até final de 2022/23.O treinador já tinha, de forma interina, substituído Filipe Cândido na partida contra o Famalicão (0-2). Agora, a missão será reverter a situação complicada do Belenenses SAD na Liga Bwin: o último lugar com 11 pontos, volvidas 17 jornadas.