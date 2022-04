Franclim Carvalho: «Digo aos jogadores para não olharem para a classificação»

A quatro jornadas do fim, o Belenenses SAD continua a estóica luta pela permanência na Liga Bwin. O conjunto orientado por Franclim Carvalho conseguiu um importante triunfo na última ronda ao bater o Vizela (1-0), pelo que os azuis vão tentar repetir a façanha frente ao Estoril."Esperamos um jogo difícil, ainda para mais nesta fase final do campeonato. Não me quero repetir, mas precisamos de pontos e amanhã enfrentamos um duro adversário como o Estoril", declarou.Questionado sobre o facto do Belenenses SAD não ter ganho ainda fora de casa neste campeonato, o técnico pretende terminar com esse registo negativo. "Para nós este é o momento indicado porque ainda não vencemos fora de casa. Dada a nossa situação na tabela digo aos jogadores para não olharem para a classificação. Temos de fazer pontos não só em casa, mas também fora. Portanto, o objetivo para o jogo frente ao Estoril passa por vencer ou então somar um ponto", frisou.Quando o Belenenses SAD entrar amanhã em campo, já saberá os resultados dos concorrentes diretos, caso do Arouca, que perdeu ontem frente ao Vizela (2-1), e do Moreirense que enfrenta hoje o Portimonense. Sobre o facto de os jogadores poderem entrar ou não mais pressionados, Franclim recusa que isso tenha alguma importância no rendimento dos atletas. "Quando o árbitro apita para o início do jogo, os jogadores estão apenas focados naquele jogo. O que eles não esquecem é que quando estão em vantangem no marcador, sabem a preciosidade que aquele golo tem para a equipa. Não escondo que existe o impacto dos resultados dos adverários, mas temos que fazer o nosso trabalho", exteriorizou o técnico de 35 anos.Com o plantel na máxima força, Franclim destaca o poderio do adversário: "Os recentes resultados do Estoril não traduzem a qualidade da equipa. É um conjunto bem trabalhado pelo mister Bruno Pinheiro e que nos vai colocar dificuldades".