Franclim Carvalho e o jogo com o FC Porto: «Trabalhámos sobre isso e estaremos preparados»

O novo treinador do Belenenses SAD, Franclim Carvalho, afirmou hoje que não existe outra forma de encarar o duelo com o FC Porto para além de vencer a partida, da 18.ª jornada da I Liga de futebol.

"O objetivo para amanhã [domingo] é o mesmo de quinta-feira: ganhar. O objetivo do final da época parece-me claro. Tenho a certeza de que vamos fazer mais pontos que na primeira volta e que não vamos terminar no lugar em que estamos. O que interessa é viver o dia a dia e não há outra forma de encarar este jogo que não ganhar", realçou.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao FC Porto, marcada também pelo anúncio da sua contratação como treinador principal do Belenenses SAD até ao final da temporada 2022/23, Franclim Carvalho lembrou os confrontos do ano anterior para recusar ser má altura para defrontar os 'dragões', afirmando estarem preparados.

"[No ano passado] Virámos a primeira volta com 16 pontos e na segunda fizemos 24. Terminámos o campeonato no Dragão, com uma derrota pesada. Na primeira volta, fizemos menos pontos e empatámos [0-0]. Respeitamos o adversário muito difícil, face à variabilidade do jogo com e sem bola e características individuais de alguns atletas, mas trabalhámos sobre isso e estaremos preparados", sublinhou o ex-adjunto de Petit.

Franclim Carvalho orientou a equipa diante do Famalicão [derrota por 1-0], depois do pedido de demissão de Filipe Cândido, por razões pessoais, com mudanças no sistema tático, apostando numa linha de quatro defesas, mas garantiu que, frente ao FC Porto, o sul-africano Cafú Phete será titular, podendo voltar ao esquema com os três centrais.

"Fiquei satisfeito com a resposta na primeira parte com o Famalicão e também com a globalidade do jogo. Da primeira para a segunda parte, houve uma quebra, mas fiquei satisfeito com a resposta comportamental e a preocupação dos jogadores em colocar o que trabalhámos. Preferia ter tido mais tempo para preparar estes dois jogos, mas esta intensidade e esta mudança repentina também são boas", expressou o treinador.

O Belenenses SAD, 18.º e último classificado na I Liga de futebol, com 11 pontos, recebe o líder FC Porto, com 47, em jogo da 18.ª ronda, no Estádio Nacional, em Oeiras, domingo às 20:30, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.

