Franclim Carvalho: «Foi preciso meter gelo depois da vitória»

Franclim Carvalho, treinador do Belenenses SAD, lançou a partida diante do Gil Vicente e deixou claro que a ambição está presente, mas que há um reconhecimento da qualidade do adversário."Esperamos um jogo difícil ainda assim sabemos o que temos de fazer para conquistar a vitória. Ao vermos o Gil Vicente conseguimos identificar uma ideia e isso é o maior elogio que se pode fazer a um treinador. Quando foi o jogo com o Sporting disse que todos sabem como jogam, mas poucos conseguem contrariar. O Gil Vicente é exatamente a mesma coisa e por isso é que têm feito um campeonato tão positivo", explicou o técnico dos azuis do Jamor.Após o triunfo frente ao V. Guimarães (1-0), Franclim Carvalho reconheceu que "foi uma semana de trabalho boa e mentalmente bastante mais saudável". No entanto o técnico confessou: "Foi preciso meter um bocado de gelo e esfriar os ânimos porque ainda há muito caminho a percorrer." Ainda assim, é sempre melhor trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas. "Quando ganhamos a recetividade e o acreditar no processo e no trabalho é sempre melhor, mas a grande diferença foi a alegria com que vivemos a semana", revelou o treinador.À entrada para a 23.ª jornada, o Belenenses SAD tem oito jogadores em risco de exclusão caso vejam o cartão amarelo no encontro com o Gil Vicente: Carraça (8), César, Luiz Felipe, Pedro Nuno, Lukovic, Abel Camará, Yohan Tavares e Yaya Sithole, todos com quatro amarelos.Face à situação, Franclim Carvalho sentiu necessidade de intervir. "Falei do assunto com os jogadores porque senti que eles não tinham a noção de que tinhamos tantos jogadores em risco. No entanto, isso para nós é um não asssunto, uma vez que não não nos podemos dar ao luxo de estar a escolher jogos para limpar os cartões", afirmou o técnico, de 34 anos.Depois da falha nas contratações de Kelvin e José Aja, devido a problemas na inscrição dos atletas na Liga, Franclim Carvalho já tinha assumido na antevisão à partida com o V. Guimarães de que continuavam à procura de reforços e hoje voltou a reforçar que esta será a derradeira semana. "Vimos muitos jogadores esta semana mas nenhum me 'encheu as medidas'. Por isso, ou vamos buscar alguém na próxima semana ou então já não vem ninguém", referiu Franclim Carvalho.