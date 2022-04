Franclim Carvalho: «Mais uma vitória, mais um jogo sem sofrer golos»

Franclim Carvalho, treinador do Belenenses SAD, viu os azuis alcançarem a primeira vitória desde fevereiro apontou os aspetos negativos e positivos do triunfo (2-0) ante o Portimonense.

"Há coisas que não me agradaram, devíamos ter tido outo comportamento com bola. Foi um jogo competitivo, mas devíamos ter sido melhores com bola. Ainda assim, temos de nos agarrar às coisas boas: mais uma vitória, mais um jogo sem sofrer golos e já fizemos mais pontos do que na primeira volta. O mais importante é a conquista dos três pontos. Desde o primeiro dia que eu e os meus jogadores acreditamos e não adianta estarmos a olhar para a tabela nesta fase. Estamos com um comportamento diferente, mais coesos, e agora vamos preparar o jogo com o Benfica", explicou o técnico após o triunfo no Jamor.