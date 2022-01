Franclim Carvalho: «Meu futuro? No sábado serão informados sobre a situação»

Apesar da derrota do Belenenses SAD, Franclim Carvalho era um treinador satisfeito com os seus jogadores no final do encontro.

"Foi um jogo muito equilibrado. Parece-me que tivemos as primeiras oportunidades e, mesmo depois de sofrermos o golo, tivemos a oportunidade do Carraça isolado. Dentro deste equilíbrio, tenho de fazer uma ressalva ao comportamento dos jogadores. Este clube está há dois anos a jogar com uma linha de cinco e nós, em dois dias, face às condicionantes, tivemos de jogar com uma linha de quatro e eles cumpriram à risca. Penso que o resultado é injusto", referiu.

Assumindo que viveu estes dias com "intensidade e paixão", o técnico abordou ainda o seu futuro no clube: "Sei o que é que eu e o presidente combinámos na segunda-feira. Sábado serão informados sobre essa situação, até lá não vale a pena levantar cenários. Segunda volta? Temos de fazer mais pontos do que os adversários, em último não vamos ficar em último. Não adianta falar em maio se ainda não chegamos a fevereiro".