Franclim Carvalho: «Não posso dizer aos jogadores para tirarem o pé e ninguém ser expulso»

O treinador do Belenenses SAD, Franclim Carvalho, comentou as incidências da derrota ante o FC Porto (1-4) no Estádio Nacional."A entrada foi muito forte da nossa equipa que já em Famalicão aconteceu, com um comportamento muito bom dos jogadores. Depois, defrontámos a equipa que está em primeiro lugar, que ainda não perdeu. É um FC Porto muito forte com uma variabilidade de jogo muito forte. Tentámos retardar ao máximo o golo do adversário se viesse a acontecer. Conseguimos até certo momento e com alguma sorte num ou noutro momento, temos de admitir isto também. A questão do Yaya Sithole… vocês viram que os jogadores tiveram um comportamento muito forte com e sem bola, a agressividade foi muito grande dentro da lealdade e das leis de jogo. Não tenho de comentar isso", referiu, vincando que não quer dizer aos jogadores para que deixem de ser agressivos, dentro das regras."Provavelmente vai acontecer mais vezes [ter um jogador expulsão]. Não posso dizer aos jogadores para tirarem o pé e ninguém ser expulso. Os jogadores têm de ter agressividade e perceber o momento. Têm de perceber a zona onde estamos e se têm amarelo ou não. Não vi o lance ainda. Claramente que é mais difícil com menos um em campo. Os rapazes tiveram um grande comportamento mesmo com menos um", atirou.O novo técnico dos azuis mantém a confiança na permanência do Belenenses SAD na Liga Bwin."Para mim está fora de questão não pensar que vamos conseguir a permanência. Os rapazes têm de descansar um bocadinho. Amanhã começamos a preparar o jogo do Marítimo. Neste momento é preciso que o Carraça volte que hoje estava impedido, temos o Abel e o Calila fora. Temos o Camacho e o Chico Sousa a voltar. Os rapazes que estão aqui dão-me garantias para ir à Madeira e discutir os três pontos", frisou Franclim Carvalho.