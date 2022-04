Franclim Carvalho: «Não quero que os jogadores pensem que fizeram um bom jogo»

Apesar da derrota por 3-1, Franclim Carvalho destacou os pontos positivos do Belenenses SAD no jogo com o Benfica."Tivemos personalidade na primeira e na segunda parte, mas o Benfica manteve a dinâmica e a intensidade de jogo e nós começámos a quebrar um pouco. Sofremos dois golos de uma forma para a qual não estávamos precavidos, com movimentos de profundidade dos avançados do Benfica", disse o treinador.E prosseguiu: "Tivemos duas situações do Afonso Sousa, que fez um grande jogo e é o nosso jogador que entende melhor o jogo. Podíamos ter feito algo de diferente com estas duas situações. O Benfica teve mais oportunidades, como era expectável. Face ao contexto e tudo o que tem sido esta época, acho que demos uma resposta muito boa da nossa forma de estar e de encarar estas cinco finais que aí vêm."Sobre a situação na tabela classificativa, referiu: "Não posso fazer contas aos pontos que as outras equipas conseguem fazer. Não adianta olharmos para a classificação e para pontuação. Disse, desde o primeiro dia, que íamos fazer mais pontos do que na primeira volta. Depois, no fim, veremos se serão suficientes para atingir o nosso objetivo."E finalizou: "O meu discurso com os jogadores é sempre de uma exigência alta. Eles estão habituados a isso desde o primeiro dia. Não gosto de vitórias morais, portanto não quero que os jogadores pensem que fizeram um bom jogo, mas sim que cometemos erros e que o Benfica teve mais oportunidades."