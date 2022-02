Franclim Carvalho: «Não sinto os jogadores abatidos por causa do jogo com o Sporting»

O treinador do Belenenses SAD salientou que a equipa está preparada para o jogo com o Moreirense, da 21.ª jornada da Liga Bwin, e nada "abalada" com o resultado do último jogo frente ao Sporting.

Franclim Carvalho garantiu, em conferência de imprensa, que os jogadores estão motivados e com ambição de conquistar os três pontos.

"O tipo de Belenenses que podemos esperar é um Belenenses forte. Não sinto nada os jogadores abatidos por causa do jogo com o Sporting. Tivemos um período muito forte durante o jogo e os jogadores tiveram noção disso. Não os senti abalados. Trabalharam muito bem durante a semana e estão preparados para ir disputar o jogo a Moreira de Cónegos", disse o técnico.

Lanterna-vermelha do campeonato, com 12 pontos, o Belenenses SAD vai defrontar o Moreirense também abaixo da linha de água, com 16 pontos, numa partida que considera de grande importância.

"Faltam 14 finais. Esta é a mais importante porque é a próxima. Sabemos os quatro jogos que fizemos. Este jogo é importante porque é o próximo, mas é claro que a importância vai crescendo com o passar das jornadas. Esta pode ser muito importante porque o Arouca e Famalicão jogam com FC Porto e Sporting", referiu.

O técnico salientou que mais importante do que olhar para a tabela, é somar pontos.

Sobre o adversário, o treinador garantiu estar à espera de dificuldades perante uma equipa que, apesar do lugar que ocupa na classificação, está bem preparada e conhece bem o campeonato.

"Nós analisámos os quatro jogos que o Sá Pinto fez no comando. É uma equipa muito forte fisicamente e muito experiente. Que percebe perfeitamente o momento. Conhece o adversário, o campeonato, sente o jogo. Estão completamente confortáveis com o que o jogo lhes pode dar. A situação deles é idêntica à nossa, mas têm excelentes argumentos e vamos ter um jogo muito difícil", referiu, esperando uma entrada forte do adversário.

O treinador, que em janeiro assumiu o comando técnico do Belenenses SAD, ocupando o lugar deixado vago por Filipe Cândido, admitiu que sente diferenças na equipa e que isso o faz acreditar num futuro risonho.

"Sinto mudanças. Não devo fazer termos comparativos com o anterior treinador. Sinto que existe predisposição e comprometimento. Sinto confiança que vamos atingir os nossos objetivos. A minha confiança tem crescido com a resposta dos nossos jogadores", frisou.

Questionado sobre o facto de o Belenenses SAD possuir o pior ataque o campeonato, Franclim Carvalho desvalorizou a questão, explicando que tem a certeza de que esse é um problema que se vai resolver de forma natural.

O Belenenses SAD, no último lugar, com 12 pontos, desloca-se esta segunda-feira a Moreira de Cónegos para defrontar, às 21:15, o Moreirense, em penúltimo, com 16, na 21.ª jornada da I Liga, que será arbitrada por Nuno Almeida, da associação do Algarve.