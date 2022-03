Franclim Carvalho: «Não tenho dúvidas de que vamos fazer mais pontos do que na 1ª volta»

O campeonato está a entrar na reta final e a urgência de pontos começa a assolar todas as equipas. No Belenenses SAD, Franclim Carvalho não foge desse cenário e admite que a situação não é fácil, mas mantém a confiança."É normal que animicamente estejamos um pouco mais em baixo, mas não adianta olharmos para a classificação. Temos de encarar o duelo com o Tondela como o jogo, aquele tal que é o mais importante", começou por dizer o técnico dos azuis que, quando faltam dez jornadas, garantiu: "Sabemos que sete pontos não serão suficientes, mas no ano passado o Belenenses SAD fez 14 pontos nas últimas dez jornadas. Agora, sabemos também que não nos podemos agarrar ao que se fez no ano passado. Ainda assim, não tenho dúvidas de que vamos fazer mais pontos do que fizemos na 1.ª volta."O Tondela, adversário do emblema lisboeta, jogou a meio da semana com o Mafra para a Taça de Portugal e apresentou oito alterações no onze inicial e uma mudança no sistema tático. No entanto, Franclim Carvalho não considera que isso possa ser uma vantagem."Não há vantagem ou desvantagem nesse aspeto. O treinador adversário disse que não tinham onze jogadores, mas sim um plantel, por isso não olhamos para essa questão", frisou o treinador que não tem dúvidas de que estão preparados para qualquer surpresa do oponente: "Em relação ao sistema do Tondela, nós trabalhámos as duas vertentes e estamos preparados para qualquer forma do adversário se apresentar."Regressos na deslocação a TondelaO técnico dos azuis confidenciou que no jogo de amanhã "Carraça será titular", mas não revelou em que posição, deixando apenas a garantia de que "não é no centro da defesa".Na comitiva que se deslocará até ao distrito de Viseu estará também Rafael Camacho. O extremo regressou de lesão e já treinou com a equipa esta semana, mas ainda não será opção para o jogo. "O Camacho trabalhou connosco esta semana e está convocado, não para jogar mas para se integrar no grupo", revelou o técnico de 34 anos.