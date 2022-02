Franclim Carvalho: «O pior elemento da nossa equipa fui eu»

No final do encontro com o Gil Vicente, Franclim Carvalho teceu duras críticas à equipa, mas agora fez 'mea culpa' e assumiu que esteve mal."Tive que fazer uma reflexão e pedir desculpa aos jogadores. Vi o jogo duas vezes e efetivamente as críticas que fiz à equipa são justificadas na segunda parte, mas não na primeira. Eu fui o pior elemento da primeira parte porque mexi mal na equipa e errei. A perceção que tive do jogo foi uma e devia ter sido outra completamente diferente. Eu deveria ter tido mais frieza ao intervalo. O pior elemento da nossa equipa fui eu, disse isso aos jogadores e assumo a culpa. Esperemos que estes pontos não nos façam falta, mas em todo o caso a culpa será sempre minha", assumiu o treinador do Belenenses SAD.Para o duelo com o P. Ferreira, os azuis não poderão contar com o castigado Carraça, nem com Cafú Phete, Nilton Varela, Rafael Camacho e Francisco Teixeira, todos lesionados.O Cafú Phete só não jogou no primeiro jogo, de resto jogou sempre desde que assumi o comando da equipa. O Danny Henriques vai jogar no lugar do Cafú Phete, isso é uma certeza. Em relação ao lugar do Carraça poderemos ter de fazer uma alteração, não de sistemas, mas de dinâmicas", revelou o líder dos azuis do Jamor.Do outro lado estará um Paços de Ferreira que vem motivado pela vitória frente ao Vizela, na última jornada. Franclim Carvalho não teve receio de deixar elogios ao adversário."O Paços de Ferreira está muito bem trabalhado, gosto bastante das dinâmicas deles. Uma ideia interessante e boa com bola. Será um jogo difícil, mas nós, mais do que o Paços, precisamos urgentemente de pontos", afirmou o treinador.