Franclim Carvalho: «Permanência? Vamos decidir isto na última jornada»

As declarações de Franclim Carvalho, treinador do Belenenses SAD, após a derrota () na receção ao Sporting de Braga, no Jamor, em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga Bwin."Disse aos jogadores que, independentemente do que se passasse aqui hoje, a decisão ia ser na última jornada. Vamos decidir isto na última jornada. Como é normal, sofrer no final custa sempre. Na semana passada, empatámos no final, mas de forma diferente, pois estávamos a abafar o adversário. Aqui, o Sporting de Braga não estava a massacrar e acaba por fazer golo num lance para o qual estávamos precavidos. A bola bateu no poste e entrou, nós temos uma no poste e não entrou", começou por dizer o técnico dos azuis, na conferência de imprensa realizada no Jamor.E prosseguiu: "O Safira tem sido um jogador importante e, por isso, tem jogado mais vezes. [A sua saída por lesão] Fez diferença na bola parada ofensiva e na bola longa, pois segura bem de cabeça, mas o Licá tem características diferentes e causa desconforto ao adversário na última linha. A equipa não se ressentiu e, mesmo no plano defensivo, o Licá interpretou muito bem, é um jogador inteligente."