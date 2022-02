Franclim Carvalho: «Pior jogo que fizemos»

Franclim Carvalho não escondeu a desilusão, não só pela derrota, mas também pela exibição do Belenenses SAD diante do Moreirense.





"Como tenho dito sempre, não adianta olhar para a tabela neste momento. Temos é de olhar para nós e para os pontos que temos de fazer para sair de uma situação muito difícil. As jornadas vão passando e temos de fazer pontos. Temos gente a chegar e malta de fora que está a regressar para nos ajudar. Agora, não podemos é deixar isto para as três ou quatro jornadas finais.Foi o momento que decidiu o jogo. Ficou mais difícil para nós. Não estávamos a fazer um bom jogo. Foi o pior que fizemos desde que cheguei. Obviamente, a expulsão complicou e logo a seguir sofremos o 2-1. Todos os momentos são difíceis para sofrer golo, mas há momentos que são mais chave e este foi um deles.Tornou-se muito mais difícil. O Alioune Ndour é um jogador importante para a estratégia que tínhamos para o jogo, mas acabou por ser expulso, o que nos condicionou muito. Na segunda parte, tentámos meter ali o Afonso Sousa, com liberdade de movimentos com bola e como único a condicionar na frente, juntando dentro o Jordan e o Abel Camará.Não conseguimos ligar. Exagerámos no jogo longo e tivemos pouca paciência. Sabíamos que tínhamos de circular por trás e dar largura para chamar os alas contrários. Fizemos isso, mas temos de o fazer com mais frequência e não fomos tendo conforto no jogo.Não falei com o Alioune Ndour [sobre a expulsão]. Já vi o lance. O árbitro decidiu e, para mim, bem. Não há conversa sobre isso. O atleta tinha acabado de levar amarelo. Mesmo que não fosse vermelho direto, era para amarelo, pelo que seria expulso na mesma. Não pode acontecer. Parece-me que a questão da maturidade pesou um bocado neste lance. Hoje foi aposta, mas teve um ato irrefletido ou pouco conseguido, que nos condicionou".