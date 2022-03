Franclim Carvalho: «Se não ganhamos, não podemos estar satisfeitos»

Franclim Carvalho, treinador do Belenenses SAD, analisou as incidências da igualdade a zero ante o Boavista e relevou alguns aspectos positivos, ainda que não tenha demonstrado satisfação pelo empate."É o quarto jogo da época em que não sofremos golos, mas satisfeito não posso estar. Se não ganhamos, não podemos estar satisfeitos. Tivemos duas ou três chances na segunda parte, com a bola fluida, mas não fizemos golos. Temos de nos agarrar às coisas positivas, que foi não sofrermos golo. Continuamos com mais um ponto do que na primeira volta e continuo com a convicção de que vamos fazer mais pintos nesta segunda volta.O Diogo Calila teve de sair ao intervalo, ressentiu-se um bocadinho. Arriscámos e puxámos o Danny Henriques para central, o Chima Akas para a direita e baixámos o Afonso Sousa. Arriscámos nas peças e, lá dentro, os jogadores conseguiram sair. Nos primeiros 15 minutos da segunda parte, conseguimos ligar entrelinhas", frisou o técnico no final do jogo."Tivemos um período sem bola, mas o Rafael Camacho é um jogador diferenciado e tem aquela oportunidade em que pode fazer golo. Também tivemos uma do Pedro Nuno e outra do Baraye. Não me parece falta de confiança ou de risco da nossa parte. Resta-nos continuar a trabalhar para aproveitar as oportunidades que vamos criando.""Não adianta olharmos para as outras equipas. Era importante ganharmos para as nossas contas. Foi importante pontuarmos, mas não podemos adiar a vitória eternamente. Agora, é melhorar um ou outro aspeto e preparar o jogo nos Açores. Vamos em busca dos três pontos."