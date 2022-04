Franclim Carvalho sente Belenenses SAD confiante e focado na manutenção

O treinador do Belenenses SAD, Franclim Carvalho, disse esta sexta-feira que sente o grupo "muito confiante e focado" para conquistar a pontuação necessária para a manutenção nos cinco derradeiros encontros da Liga Bwin.

"Sinto o grupo muito confiante, focado no que tem de fazer e com os laços reforçados. São pontos a que damos muita importância. Têm-se comportado cada vez mais como um grupo e isso reflete-se nos jogos, na entreajuda que têm tido", afirmou o treinador.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Vizela, da 30.ª ronda da prova, Franclim Carvalho salientou que a prioridade dos 'azuis' assenta em exclusivo nos seus jogos, recusando olhar para o que os adversários diretos fazem na reta final da Liga.

"Não consigo fazer futurologia. Se somarmos os 15 pontos [que restam], acredito que conseguiremos a permanência. Precisamos de pontos, não interessa pensar quantos. Em maio, fazemos contas. O jogo mais importante é o de amanhã [sábado]", sublinhou.

O lateral Diogo Calila e o avançado Chico Teixeira são 'baixas' nos lisboetas, por lesão -- o primeiro também está castigado -, o que obriga a mexidas no quarteto defensivo do Belenenses SAD, onde Franclim Carvalho apenas confirmou a titularidade de Carraça.

"Na jornada anterior, não tínhamos ninguém de fora por castigo ou lesionado, nesta temos o Calila. Não adianta andar a gerir, pois os jogos são todos importantes para nós neste momento e os jogadores também", frisou, sobre os atletas em risco de exclusão.

O conimbricense realçou que procura dar a mesma confiança a todo o plantel e que os jogos que faltam terão de ser disputados "de igual forma", apesar de as características dos mesmos poderem obrigar "a uma postura mais conservadora ou de risco", referiu.

"[Vizela] É uma equipa com muita qualidade e forte na frente. Têm muitas soluções para todas as posições e o que reflete isso são as diferentes alterações que o Vizela faz e mantém a sua toada. Tem uma ideia de jogo bem definida. Esperamos um Vizela igual a si próprio, com intensidade e sempre 'ligado à ficha' até ao minuto 90", disse.

O Belenenses SAD, 18.º e último classificado na I Liga, com 21 pontos, recebe no sábado o Vizela, 13.º, com 29, em partida da 30.ª ronda, no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 18:00,