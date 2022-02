Franclim Carvalho: «Somos mais equipa do que éramos contra o FC Porto»

Na antevisão da partida frente ao Sporting, Franclim Carvalho, treinador do Belenenses SAD, desvalorizou o facto de os azuis terem tido mais tempo para preparar o jogo, visto que os leões jogaram a final da Allianz Cup no sábado passado."Isso vantagem não há, ainda para mais quando eles vêm de conquistar um troféu. Para nós o tempo é precioso e estes 10 dias foram importantes para implementar a nossa ideia", começou por dizer o técnico, destacando a dificuldade que é 'desmontar' a defesa do Sporting."Ao analisar estas equipas, vemos mais pontos fortes do que fracos. São a melhor defesas e não só têm uma linha de 5 muito forte, como os jogadores que estão à frente também são bastante agressivos. Sabemos onde entrar, mas vai ser muito complicado. Têm aspetos consolidados, por isso é que andam a ganhar estes títulos todos."Comparando o jogo desta quarta-feira com o que foi com o FC Porto, Franclim garante que o grau de dificuldade é "idêntico", mas aponta uma diferença."Temos mais tempo de trabalho, por isso somos mais equipa do que éramos nesse jogo. Os jogadores deram uma boa resposta mesmo com menos um e sei que vão fazer o mesmo contra o Sporting. Vamos jogar para ganhar", garantiu, aproveitando para comentar o mercado de janeiro e confirmar a chegada de "dois ou três reforços"."Quando cheguei disse que se tivesse todos os jogadores disponíveis, não precisava de mais. Mas dadas as ausências que temos agora devido a lesão e ainda a saída do Tomás e a condição física do Sandro que, para mim, não conta, disse que precisava de três jogadores. Esta semana já vão chegar caras novas. Se vão ser dois ou três, ainda não sei", concluiu.