Franclim Carvalho: «Sporting fez o terceiro golo no fim da primeira parte e acabou o jogo»

Franclim Carvalho considerou que o Sporting 'matou' o jogo diante do Belenenses SAD após apontar o terceiro golo, da autoria de Sarabia, a acabar a primeira parte."Não entrámos bem, sofremos dois golos e depois reagimos bem, sofremos um golo e depois tivemos uma oportunidade do Abel Camará para uma grande defesa do Adán. Depois o Sporting acaba por fazer golo a acabar a primeira parte e aí sim, acabou o jogo, sofremos o 4-1 e a equipa foi abaixo animicamente", começou por referir à Sport TV o treinador do Belenenses SAD, após a goleada sofrida na receção aos leões

"Não caímos no engodo, a estratégia era esta. Os nossos médios estavam muito baixos numa fase inicial, tínhamos o Safira a fechar o Ugarte na frente dele e por vezes a 'saltar' no Gonçalo Inácio por dentro. Depois corrigimos os médios para jogarem uns 5 ou 6 metros à frente e homens como o Carraça tinham de assumir aquele espaço atrás dos médios", acrescentou.



Luta pela permanência na Liga Bwin

"Temos de fazer mais golos do que o adversário... temos de agarrar-nos às coisas boas. A luta vai ser dura até ao final, não tenho a mínima dúvida de que vai ser até à última jornada, em Arouca. Houve comportamentos muito bons da nossa parte nestes quatro jogos e vamos melhorar, certamente temos de o fazer para conseguirmos os pontos de que precisamos."



Possível chegada de Baraye e Nilton de fora por algumas semanas

"Não sei se o Baraye está fechado ou não [como reforço], o presidente está a fechar esse processo. Não estou aqui para enganar ninguém, o Nilton fez um teste de manhã e disse que estava apto, acabou por se ressentir. Vai parar por algumas semanas, vai fazer-nos falta. Outro vai jogar e precisamos de todos", concluiu.