Franclim Carvalho: «Substituí dois jogadores ao intervalo mas, se pudesse, trocava cinco ou seis»

O treinador do Belenenses SAD, Franclim Carvalho, falou da exibição dos azuis ante o Gil Vicente, culminada com derrota por 2-0, que deixou a desejar."Não tivemos oportunidades. Não me lembro de qualquer defesa do Andrew. A explicação é dura. O jogo passado [triunfo sobre o Vitória de Guimarães] já tinha passado. Disse para desfrutarem da folga que iam ter. Preparámos muito bem o jogo. Fizemos uma exibição fraca na primeira parte. Substituí dois jogadores ao intervalo mas, se pudesse, trocava cinco ou seis. A segunda parte foi muito fraca, ainda pior do que a primeira. Na primeira parte, tínhamos bola, mas não na quantidade que queríamos. Faltava-nos movimentos de agressividade e de profundidade ofensiva, principalmente pelos dois homens da frente. Na segunda parte, até na primeira fase de construção deixámos de ter bola. O segundo golo do Gil Vicente surge numa perda de bola", frisou o técnico no final do jogo, antecipando a reta final da Liga Bwin."Passou mais um jogo. Acredito que vamos fazer mais pontos do que na primeira volta. Foram 11. Vamos ver se serão suficientes. Na primeira volta, por esta altura, tínhamos três pontos. Agora temos quatro. Acreditamos no trabalho que fazemos. Não podemos adiar [a conquista de pontos]. Na semana passada, não adiámos. Nesta, não conseguimos [pontos]", explicou Carvalho.