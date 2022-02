Franclim Carvalho: «Tenho falado sempre com o presidente sobre o dia a dia do clube»

O treinador do Belenenses SAD, Franclim Carvalho, garantiu que "o fator determinante é o último lance da primeira parte" na partida ante o P. Ferreira que os azuis perderam por 2-0."No início da segunda parte, o Paços de Ferreira teve dois ou três lances em que podia ter feito golo e fá-lo numa jogada rápida que temos de 'matar' perto da área deles. Temos um lance de cabeça do Abel [Camará] e, depois, não voltámos a ter mais chances de golo. Sofremos aquele segundo golo e, aí, a equipa animicamente ficou muito abatida e afetada. Não conseguimos ligar na segunda parte tão bem como nos últimos 25 minutos da primeira parte", afirmou Carvalho.O futuro da equipa foi também também para o técnico dos azuis. "Tenho falado sempre com o presidente sobre o dia a dia do clube e obviamente que sinto confiança desde o primeiro dia. A situação é delicada, como era antes deste jogo, sendo que tem a agravante de ter passado mais um jogo. A margem de erros é mais reduzida. O jogador, quando vai lá para dentro, não pensa se estamos em último ou em primeiro. Quer é jogar. Não começámos tão bem a segunda parte, sofremos aos 62 e, apesar de faltar meia hora, percebo que o momento tenha algum peso nos jogadores. É normal que sintam um pouco isso quando o jogo não nos corre de feição", reiterou o treinador.