Franclim Carvalho: «Viajamos para a Madeira com o intuito de vencer»

O Marítimo parte na tarde de hoje rumo à Madeira para defrontar o Marítimo amanhã, a partir das 15h30. Franclim Carvalho esteve na sala de imprensa do Estádio do Jamor e lançou o duelo da 19ª jornada da Liga Bwin.Desde a entrada de Franclim Carvalho no comando técnico, o Belenenses SAD sofreu duas derrotas – com Famalicão (1-0) e FC Porto (4-1), no entanto o registo negativo não afeta o otimismo do técnico. "Sofremos duas derrotas, mas todos sabem o contexto em que entrámos e a questão do pouco tempo de trabalho que tivemos, mas nunca me agarrei a isso porque nós demos uma resposta dentro do que trabalhamos. Agora, obviamente que esta semana limpa já deu para trabalhar outro tipo de situações que nós sentíamos falta", referiu Franclim Carvalho, garantindo que o plantel está preparado para ‘visitar’ a Madeira e trazer pontos na bagagem: "Os jogadores estão preparadíssimos para ir ao Funchal, fazer o nosso trabalho e conquistar os três pontos."Se do lado dos azuis do Jamor, o ciclo de cinco jogos a perder para o campeonato foi interrompido por uma vitória sobre o Arouca (2-1), à qual se seguiram duas derrotas, do lado da equipa de Vasco Seabra, o ciclo de três vitórias é amplamente positivo. "O Marítimo está numa boa fase, são uma equipa muito bem trabalhada pelo Vasco Seabra e vêm numa sequência muito boa. Desde a mudança de treinador, só têm uma derrota, frente ao Benfica (7-1. Estamos preparados para as dificuldades que o Marítimo nos pode apresentar, mas estamos também conscientes dos espaços que eles nos podem dar e as dificuldades que nós podemos criar. Portanto, vai ser um jogo muito difícil, pelo que temos de estar 100% focados", sublinhou o treinador do Belenenses SAD.Franclim Carvalho mostrou-se extremamente satisfeito com a semana de trabalho completa e deixou claro: "Face ao pouco tempo que temos aqui, não podemos querer fazer tudo de uma vez. Não trabalhámos especificamente mais um ou outro momento do jogo, o que tentámos foi dar um upgrade àqueles quatro ou cinco dias que tivemos para os outros dois jogos e começar a fazer crescer a nossa ideia."Com o foco no "jogo a jogo" e desvalorizando o último lugar da classificação que o Belenenses SAD ocupa, Franclim Carvalho foi frontal: "Vamos ter muitas muitas dificuldades nesta partida, portanto não vale a pena estarmos aqui a esconder o que quer que seja. Estamos preparados e no final dos 90 minutos vamos ver se trazemos pontos para somar, ou não, aos 11 que temos. Acredito que os adversários olham para nós, em determinados momentos, com um olhar diferente, mas nós encaramos todos da mesma forma e viajamos para a Madeira com o intuito de vencer, vamos ver se conseguimos."Recorde-se que para o jogo com o Marítimo, os azuis não poderão contar com Abel Camará, Yaya Sithole e Calila, todo cumprem um jogo de castigo, nem com Rafael Camacho e Francisco Teixeira, ambos lesionados.