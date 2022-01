Grasshoper quer Tomás Ribeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Grasshoper, da Suíça, apresentou uma proposta ao Belenenses SAD para a contratação de Tomás Ribeiro. Ao que tudo indica, o valor rondará o milhão de euros e a saída do capitão dos azuis é o cenário mais provável, uma vez que o Belenenses SAD precisa de realizar um encaixe financeiro e vê em Danny Henriques uma boa solução interna.No emblema suíço, jogam os portugueses André Moreira e André Santos e também jogou o defesa-central Toti Gomes, antes de se mudar para os ingleses do Wolverhampton, no qual se estreou recentemente.