Insistência do diretor do estádio Nacional termina em multa para o Belenenses SAD

O duelo entre Belenenses SAD e Sporting teve espaço para um momento, no mínimo, insólito ainda antes do apito inicial.

De acordo com o mapa de castigo divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a formação azul foi multada em 204 euros devido à entrada e permanência de uma pessoa não autorizada na zona técnica antes do início do jogo.

Segundo surge explicado no Relatório do Delegado da Liga para o jogo, um homem, que se apresentou como "Dr. João Pires", assumiu estar no local pelo facto de ser o Diretor do Estádio Nacional.

Convidado pelo próprio Delegado da Liga a mover-se para um outro local, o mesmo homem "mostrou-se irredutível", afirmando "que não reconhecia os Regulamentos de Competições e que apenas aplicava os seus regulamentos, mantendo-se no mesmo local, tendo saído pouco depois". "Antes mesmo de o jogo ter início, que o mesmo disse não ter interesse em ver, voltou a cruzar a zona técnica, passando o túnel que leva até ao relvado", remata ainda o Delegado da Liga através do relatório que surge no mapa de castigos do CD.