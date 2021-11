Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Toma´s Ribeiro (@tomas.ribeiro30)

Os jogadores do Belenenses SAD lançaram nas redes sociais uma campanha, com vista à repetição do jogo com o Benfica."Os olhos estão postos em nós. Cabe-nos a todos, futebol profissional, dar a única resposta que pode repor a verdade e a integridade da competição: repetir o jogo", pode ler-se na mensagem partilhada, que é acompanhada por uma foto dos 9 jogadores que iniciaram o encontro diante dos encarnados.







