Jogo ainda por adiar: Liga aguarda clarificação do Belenenses SAD sobre jogadores que estão disponíveis

O Belenenses SAD estranhou esta quinta-feira que o jogo com o Vizela, marcado para segunda-feira, ainda não tenha sido adiado.Record sabe que a Liga está a espera de uma clarificação por parte do Belenenses SAD dos jogadores que estão disponíveis, estando os passos que se seguem dependentes dessa informação.Em comunicado, o Belenenses SAD referiu que é "urgente que a Liga, como lhe compete segundo os princípios a que está estatutariamente adstrita, e enquanto organizadora da competição, adie o jogo entre o Vizela e a Belenenses SAD".O Belenenses SAD acrescentou que a Liga tem conhecimento que todo o grupo "está em isolamento até 10 de dezembro", imposto pelas autoridades sanitárias, assim como o de sub-23, com exceção de um jogador que se encontra na África do Sul.

"Esta indisponibilidade foi ordenada pelas autoridades de saúde, no contexto da epidemia de covid-19, o que constitui um caso evidente de força maior. Por virtude desta situação, os jogadores da Belenenses SAD têm estado e continuarão impedidos de treinar", adiantou.