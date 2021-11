Jogo do Belenenses SAD com o Vizela está em dúvida

A situação de Covid-19 no Belenenses SAD provoca grandes dúvidas quanto ao próximo jogo com o Vizela, agendado para segunda-feira (6 de dezembro).O período de quarentena que está atualmente em vigor é de 10 dias, pelo que os jogadores aos quais foi decretado isolamento profilático obrigatório ainda estarão a cumprir o período de isolamento no dia do jogo com os vizelenses. O cenário promete fazer correr tinta.