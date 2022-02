José Aja é reforço do Belenenses SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Aja prepara-se para ser o mais recente reforço do Belenenses SAD, sabe Record. O defesa uruguaio de 28 anos chega proveniente dos chilenos do Santiago Wanderers, equipa que representou na última temporada depois de uma passagem pelos Estados Unidos.

Formado no Nacional, José Aja esteve emprestado em 2015 ao Racing, antes de aventurar-se na MLS, onde representou o Orlando City entre 2016 e 2017. Em 2019, teve a primeira passagem pelo Chine, onde vestiu a camisola do Unión Española, antes de regressar, no ano seguinte, à MLS para realizar 16 jogos pelos Minnesota United.

Na última temporada, José Aja apontou dois golos pelo Santiago Wanderers.