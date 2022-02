Licá: «Ainda há muitos pontos em disputa»

É o jogador mais titulado do plantel do Belenenses SAD, apesar de estar a trabalhar no Jamor há pouco mais de uma semana. Luís Carlos Pereira Carneiro, que o futebol conhece como Licá, regressou ao lugar onde, por diversas vezes, já tentou ser feliz para dar a força que faltou aos azuis nas primeiras 22 jornadas do campeonato. Apesar do cenário pouco promissor – o Belenenses SAD ocupa o último lugar da Liga Bwin, com 15 pontos, a cinco dos lugares da salvação – nada desanima o atacante que já foi campeão da 2ª Liga pelo Estoril (2011/12) e conquistou uma Supertaça pelo FC Porto (2013). "Faltam 12 jornadas, ainda há muitos pontos em disputa. Temos que ter essa confiança e lutar em todos os jogos para pontuar", defende o atacante que, frente ao V. Guimarães, no jogo que marcou o terceiro triunfo do Belenenses SAD no campeonato, esteve cinco minutos em campo. Entrou para ajudar a segurar a vantagem. Ainda assim, as sensações foram as melhores. "Já tinha saudades de competir e foi muito bom porque conseguimos uma vitória à qual queremos dar seguimento", reconhece Licá, antes de revelar o motivo que o levou a aceitar o convite para regressar. "O que me motivou foi gostar muito deste clube, das pessoas e sentir que esse carinho é recíproco", confessa o extremo, que não joga desde o final da época passada. Por isso, Licá quer acelerar. "Irei trabalhar para estar bem o mais rapidamente possível, para poder ajudar a equipa", promete.





Ambiente mais desanuviado, após o triunfo sobre o V. Guimarães, que foi notório no primeiro treino de preparação para o encontro de sábado, frente ao Gil Vicente, ontem de manhã no Estádio Nacional. Um treino que voltou a não contar com os lesionados Francisco Teixeira, Rafael Camacho e Nilton Varela, que vão continuar de fora das opções de Franclim Carvalho.