Licá está de regresso ao Belenenses SAD

Licá é reforço do Belenenses SAD. O extremo estava sem clube desde a temporada passada, após o término do contrato com o Farense. O avançado já realizou os exames médicos e inclusive já treinou esta manhã às ordens de Franclim Carvalho no Complexo Desportivo do Jamor.Recorde-se que trata-se de um regresso ao Belenenses SAD, onde jogou nas temporadas 2017/18, 2018/19 e 2019/20. Nas três épocas ao serviço dos azuis, marcou 23 golos em 90 partidas.Franclim Carvalho recebeu, para já, dois reforços - Licá e Baraye -, que estão disponíveis para defrontar o V. Guimarães no domingo, a partir das 18 horas.