Liga confirma regresso do Belenenses SAD ao Jamor

O Belenenses SAD vai voltar a jogar no Jamor. A confirmação foi dada pela Liga Portugal, através de um comunicado no qual destaca as "melhorias substanciais" do relvado do Estádio Nacional.





Posto isto, os azuis já vão poder receber o Santa Clara, no dia 31 de outubro, em casa, depois de disputar quatro jogos no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, na condição de visitado."A Belenenses SAD está de regresso ao Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor. Concluídos os trabalhos que melhoraram substancialmente a condição do relvado, os azuis voltam a ter luz verde para disputarem os encontros na condição de visitado neste recinto.Desta maneira, o primeiro jogo em casa será na receção ao Santa Clara, agendado para o dia 31 de outubro, às 18H00, numa partida relativa à 10.ª jornada da Liga Portugal bwin.A Belenenses SAD, recorde-se, realizou, esta temporada, quatro jogos na condição de visitado na competição, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa (Leiria), podendo agora voltar a jogar no Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor, em virtude do renovado tapete verde."