Luiz Felipe elogia espírito de grupo no Belenenses SAD

Luiz Felipe chegou e já convenceu a equipa técnica do Belenenses SAD.





O guarda-redes brasileiro não podia estar mais satisfeito com os primeiros tempos em Portugal. "Estou muito feliz por poder jogar numa das principais ligas do Mundo. Espero que a equipa consiga atingir os objetivos", disse à VAVEL Brasil, acrescentando: "Fui bem recebido por todos. Parecia que já estava aqui há muito tempo, o grupo é fantástico."Entretanto, Petit dividiu ontem o plantel em dois grupos, com um deles a vencer a equipa sub-23, por 1-0, num jogo-treino.