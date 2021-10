Luiz Felipe: «Na baliza para ajudar!»

Na época passada Luiz Felipe jogava no modesto Aimoré, da 3ª divisão do Brasil, e agora já recebe prémios de melhor jogador em campo na Liga Bwin. "Passam-me muitas coisas pela cabeça... Tenho de aproveitar ao máximo esta oportunidade. Estou feliz e muito orgulhoso por estar aqui", atirou o guardião, satisfeito por ter ajudado a segurar o ponto no Bessa: "Estou na baliza para isso, para ajudar a equipa. Tentámos de todas as formas o golo mas não deu."

Luiz Felipe falou ainda das mudanças que Filipe Cândido trouxe ao Belenenses SAD depois da saída de Petit: "Estamos com a cabeça boa e a confiar no que o míster nos está a passar. Tivemos apenas quatro dias de trabalho mas deu para perceber o que ele quer. Com mais tempo vamos conseguir a primeira vitória no campeonato."