Mariana Vaz Pinto à espera de Luisão

Mariana Vaz Pinto defende mais mulheres no futebol masculino: «Falta outra visão nas estruturas dos clubes»

Mariana Vaz Pinto, ‘team manager’ do Belenenses SAD que tem atuado como delegada aos jogos do emblema lisboeta, vai finalmente concretizar o sonho de conhecer pessoalmente Luisão, o homólogo benfiquista, cuja carreira merece o respeito da responsável dos azuis."Conheço o Vasco Fernandes, ‘team manager’ do Sporting. Também me enviou uma mensagem a dar os parabéns. E tudo o que precisasse, podia falar com ele. Ele também é um exemplo para mim. Vou ver agora o Luisão aqui no Jamor. Serão todos bem recebidos", garante, em entrevista às redes sociais da ‘Betway’, Mariana Vaz Pinto, que se estreou nesta função de delegada aos jogos – a primeira mulher entre homens no principal escalão –, a 25 de outubro, na visita dos azuis ao Bessa, para defrontar o Boavista.Agora, mais à vontade, a responsável do Belenenses SAD defende que o futebol masculino só tem a ganhar com a chegada de mais mulheres.