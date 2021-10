Mariana Vaz Pinto é a nova 'team manager' do Belenenses SAD

O futebol profissional do Belenenses SAD tem uma cara nova. Mariana Vaz Pinto, de 26 anos, é a 'team manager', passando a fazer a ponte entre o plantel comandado por Petit e Nuno Almeida, diretor para o futebol dos azuis.





Além de ter sido jogadora - representou o Estoril e o Belenenses - Mariana Vaz Pinto foi também treinadora adjunta nas sub-19 do Sporting e foi, nos últimos cinco anos, 'team manager' nos escalões de formação do futebol do clube leonino.