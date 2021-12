Mariana Vaz Pinto: «Nada como chegar a Famalicão e adiarem o jogo a duas horas de começar»

Nada como chegar a Famalicão e adiarem o jogo a 2h de começar pic.twitter.com/zsgJDZmDSw — Mariana Vaz Pinto (@marianavazpinto) December 29, 2021

A pouco mais de duas horas para o início do encontro entre Famalicão e Belenenses SAD, a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin, a Liga Portugal comunicou que o mesmo seria adiado devido a surto de Covid-19 nos famalicenses.Mariana Vaz Pinto, Team Manager do Belenenses SAD, reagiu ao adiamento nas redes sociais com uma curta mensagem: "Nada como chegar a Famalicão e adiarem o jogo a duas horas de começar", pode ler-se na sua página oficial do Twitter.Recorde-se que este é o segundo encontro que o Belenenses SAD vê ser adiado esta temporada por casos positivos de Covid-19. O primeiro foi diante do Vizela, a contar para a 13.ª jornada, a pedido dos azuis depois de um surto no plantel.