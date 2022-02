Ndour de volta após castigo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dar continuidade ao bom desempenho ofensivo da equipa – tem marcado em todos os jogos – é o objetivo de Franclim Carvalho no encontro de sábado, frente ao Gil Vicente, no qual já poderá contar com Ndour, que cumpriu castigo na ronda anterior. O avançado senegalês é mais uma opção para visar a baliza contrária se o técnico assim o entender.