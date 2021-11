Nilton Varela apto para a Taça de Portugal

Nilton Varela, que se lesionou ao serviço da equipa de sub-23 dos azuis, não participou no treino de ontem do Belenenses SAD – realizou apenas tratamento –, mas estará apto para o próximo compromisso, para a Taça de Portugal, diante do Caldas. Também ausente continua Safira, a recuperar de um traumatismo contraído durante uma sessão de treino. É previsível que também o atacante brasileiro possa dar o seu contributo à equipa de Filipe Cândido no regresso dos azuis à competição.