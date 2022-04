Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nilton Varela e o jogo com o Benfica: «Com 11 contra 11 será olhos nos olhos» Defesa do Belenenses SAD acredita que os azuis podem dar sequência à recuperação e pontuar com as águias





• Foto: Luís Manuel Neves