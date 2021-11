Notícia Record: surto de Covid-19 no Belenenses SAD coloca jogo com o Benfica em risco

O Belenenses SAD tem, entre jogadores e equipa técnica, 15 infetados com Covid-19 e já informou a Liga Portugal e a Direção-Geral da Saúde, apurou. Este surto que assola o plantel dos azuis pode colocar em risco o jogo com o Benfica, agendado para este sábado. A decisão está, agora, nas mãos do delegado de saúde.O clube aguarda ainda pela conclusão e resultado de todos os testes, para posteriormente dar conta à Liga e à DGS. De referir que a equipa comandada por Filipe Cândido já tinha nove baixas confirmadas para este encontro: Luiz Felipe, Francisco Teixeira, Jordan, Camacho, Safira, Sandro, Afonso Sousa, Cafú Phete e Sithole.Tem também a palavra o Benfica, o adversário do jogo de amanhã. Os encarnados encontram-se numa fase importante da temporada e daqui a precisamente uma semana (3 dezembro) recebem o Sporting. Na memória das águias estará ainda, certamente, o surto da época passada, que Jorge Jesus considerou um dos principais obstáculos ao rendimento da equipa.