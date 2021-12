Novos positivos fora da estrutura do Belenenses SAD

Há novos casos positivos de infeção por Covid-19 relacionados com o surto no Belenenses SAD mas nenhum diz respeito a elementos dos azuis. Assim, continuam infetados com 12 jogadores, três treinadores – entre os quais Filipe Cândido –, dois membros do departamento médico e dois do staff.

De resto, os jogadores continuam a cumprir um plano de treinos em casa, elaborado pela equipa técnica, com o objetivo de minimizar os efeitos desta paragem forçada pela quarentena obrigatória.