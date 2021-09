Nuno Pereira: «Não fomos eficazes nos últimos 30 metros»

Nuno Pereira, treinador-adjunto do Belenenses SAD, assumiu que a sua equipa não conseguiu tirar dividendos do facto de ter jogado muito tempo em vantagem numérica frente ao V. Guimarães.





"Jogo competitivo, intenso e emotivo. As equipas criaram oportunidades, tiveram mérito. Foi um jogo muito bem disputado, com duas equipas que quiseram ganhar o jogo, isso é positivo. Procurámos tirar vantagem da superioridade numérica, mas não conseguimos, não fomos eficazes nos últimos 30 metros, faltou-nos ser mais agressivos nos duelos. Foi um ponto na casa de um adversário com outras ambições. Temos de realçar o comportamento da equipa, que tudo fez para conquistar os três pontos", referiu, salientando, no entanto, o quão difícil pode ser atuar com mais jogadores: "Já passei por esta situação de jogar com menos dois. Sei o que custa, parece fácil mas não é. Os jogadores não têm o discernimento para procurar o espaço, foi isso que nos aconteceu, há que dar mérito ao Vitória, porque saber defender é importante".